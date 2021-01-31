Серьезные проблемы со здоровьем начались у отца актера Александра Петрова

Проблемы со здоровьем начались у отца популярного российского актера Александра Петрова. По словам мамы артиста, все серьезно. Однако чем именно он болен родные не рассказывают.

О болезни отца актера стало известно из Instagram его супруги.

«Родной мой, борись! Живи ради меня», — написала она под постом с их совместным фото.

StarHit сообщил, что в ответ на вопрос журналистов все ли в порядке в семье, Алевтина Петрова ответила отрицательно и попросила молиться за ее мужа. При этом чем именно заболел отец актера пока не ясно. Сам артист пока никак не прокомментировал заявление мамы.

Актер Александр Петров родился в простой семье в Ярославской области. Сперва родители были против его поступления в ГИТИС и не поддерживали решение стать актером. За свою карьеру 32-летний Петров успел сняться более чем в 50 картинах. За последний год он снялся в таких крупных проектах, как «Стрельцы», «Текст», продолжении фильма «Лед», а также втором сезоне сериала «Метод».