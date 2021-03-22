Серебряков прокомментировал слова Певцова, назвавшего «Левиафан» «гадостью»

Актер Алексей Серебряков прокомментировал слова коллеги и приятеля Дмитрия Певцова, который раскритиковал фильм «Левиафан» с его участием. Он назвал ленту «гадостью», написал сайт kp.ru.

Серебряков, который недавно вернулся из Канады в Россию, дружит с Певцовым и его супругой Ольгой Дроздовой. Вместе они снимались в сериале «Бандитский Петербург». Алексей заявил, что не может оценить слова Дмитрия.

«У меня нет никакого мнения по этому поводу. Он (Певцов — прим. ред.) мой друг, извините», — подчеркнул Серебряков.

«Левиафан» — социальная драма Андрея Звягинцева. Роли первого плана исполнили Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Роман Мадянов.

В 2015 году «Левиафан» стал первым фильмом в истории постсоветской России, который удостоился премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Помимо прочего, картина была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».