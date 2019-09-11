Кирилл Серебренников назвал разваленным дело «Седьмой студии»

Суд предложил вернуть дело Серебренникова прокурору Подробнее

На заседании в Мещанском суде Москвы режиссер заявил, что «дело развалилось» после проведения повторной экспертизы.

«Я полностью полагаюсь на ваше знание и квалификацию. Если вы видите такой вывод, значит так. Мы все говорили как есть, все показывали. Но стало понятно, что они театрально шьют дело. К счастью, вы сами увидели, что это дело развалилось», — сказал Серебренников судье.

Прокурор, в свою очередь, выступил против возврата материалов. По его мнению, на допрос необходимо вызвать экспертов, которые проводили повторную экспертизу.