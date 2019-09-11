  • Кирилл Серебренников назвал разваленным дело «Седьмой студии»

    11 сентября 2019, 13:36

    Анастасия Карпеева

    Судья предложил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру. Фигурантами разбирательства стали режиссер Кирилл Серебренников и его команда, которых обвинили в хищении 133 миллионов рублей. Серебренников прокомментировал возможный возврат его дела прокурору, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
    Кирилл Серебренников назвал разваленным дело «Седьмой студии»

    Суд предложил вернуть дело Серебренникова прокурору

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    На заседании в Мещанском суде Москвы режиссер заявил, что «дело развалилось» после проведения повторной экспертизы.

    «Я полностью полагаюсь на ваше знание и квалификацию. Если вы видите такой вывод, значит так. Мы все говорили как есть, все показывали. Но стало понятно, что они театрально шьют дело. К счастью, вы сами увидели, что это дело развалилось», — сказал Серебренников судье.

    Прокурор, в свою очередь, выступил против возврата материалов. По его мнению, на допрос необходимо вызвать экспертов, которые проводили повторную экспертизу.