Кирилл Серебренников назвал разваленным дело «Седьмой студии»
Судья предложил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру. Фигурантами разбирательства стали режиссер Кирилл Серебренников и его команда, которых обвинили в хищении 133 миллионов рублей. Серебренников прокомментировал возможный возврат его дела прокурору, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
Суд предложил вернуть дело Серебренникова прокуроруПодробнее
На заседании в Мещанском суде Москвы режиссер заявил, что «дело развалилось» после проведения повторной экспертизы.
«Я полностью полагаюсь на ваше знание и квалификацию. Если вы видите такой вывод, значит так. Мы все говорили как есть, все показывали. Но стало понятно, что они театрально шьют дело. К счастью, вы сами увидели, что это дело развалилось», — сказал Серебренников судье.
Прокурор, в свою очередь, выступил против возврата материалов. По его мнению, на допрос необходимо вызвать экспертов, которые проводили повторную экспертизу.