«Сердце в порядке». Буланова рассказала о результатах обследования врачей
«Сердце в порядке», — написала в сообщении артистка.
Ранее Буланова рассказала «360», что в целом чувствует себя хорошо. Она поблагодарила всех, кто за нее переживает.
Сейчас врачи оценивают состояние артистки как стабильное, но она по-прежнему находится в реанимации. Об этом «Интерфаксу» рассказал концертный директор Константин Сергеев. «Состояние стабильное, ей стало лучше, она находится под наблюдением врачей в специализированной клинике, в реанимации пока, но она на связи», — сказал представитель певицы.
Артистку Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге 11 апреля с подозрением на инсульт. По сообщениям РИА ФАН со ссылкой на собственный источник, позже этот диагноз не подтвердился. Врачи продолжают проводить полное обследование организма.
Что стало поводом для госпитализации — не уточняется. Со слов Сергеева, Буланову привезли в больницу в «предынсультном состоянии».
Заслуженной артистке России Татьяне Булановой в марте исполнился 51 год.