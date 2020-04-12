«Сердце в порядке». Буланова рассказала о результатах обследования врачей

Певица Татьяна Буланова, которая еще находится на обследовании в медицинском центре имени Алмазова, поделилась с «360» предварительными результатами госпитализации.

«Сердце в порядке», — написала в сообщении артистка.

Ранее Буланова рассказала «360», что в целом чувствует себя хорошо. Она поблагодарила всех, кто за нее переживает.

Сейчас врачи оценивают состояние артистки как стабильное, но она по-прежнему находится в реанимации. Об этом «Интерфаксу» рассказал концертный директор Константин Сергеев. «Состояние стабильное, ей стало лучше, она находится под наблюдением врачей в специализированной клинике, в реанимации пока, но она на связи», — сказал представитель певицы.

Артистку Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге 11 апреля с подозрением на инсульт. По сообщениям РИА ФАН со ссылкой на собственный источник, позже этот диагноз не подтвердился. Врачи продолжают проводить полное обследование организма.

Что стало поводом для госпитализации — не уточняется. Со слов Сергеева, Буланову привезли в больницу в «предынсультном состоянии».

Заслуженной артистке России Татьяне Булановой в марте исполнился 51 год.