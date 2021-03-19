«Сердце сжималось от жалости»: Крутой написал о тяжелой судьбе Леонтьева

Валерий Леонтьев тщательно скрывал личную жизнь от своих поклонников, но при этом всегда выкладывался на сцене. О разных сторонах характера певца, которому 19 марта исполнился 71 год, рассказал музыкальный продюсер Игорь Крутой. Праздничный пост он опубликовал в Instagram.

«Сегодня свой День рождения отмечает Валерий Леонтьев! Он не только народный артист, он — народный любимец и совершенно особняком от всех стоящая Личность, Артист, Человек…», — написал Крутой.

У многих поклонников могло сложиться впечатление о легкости и удачливости жизни и карьеры Леонтьева, отметил продюсер. Однако, по его словам, это далеко не так.

«Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни, и тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребенком…», — рассказал Крутой.

Леонтьев устраивал грандиозные шоу и эпатировал публику необычными нарядами. А вот о жизненных перипетиях знают только самые близкие друзья исполнителя.

Крутой пожелал другу счастья. Он хочет, чтобы Леонтьев чаще улыбался своей фирменной улыбкой, которая появляется на его лице после прочтения матерных частушек. Также он попросил народного артиста радовать своих поклонников новыми песнями и программами, написал сайт «Утро.ру».