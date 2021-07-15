«Сердце ранено». Муцениеце призналась, что не пришла в себя после развода с Прилучным

Актриса и ведущая Агата Муцениеце призналась, что все еще переживает развод с актером Павлом Прилучным. По словам артистки, ее сердце все еще ранено.

Об этом она рассказала в Instagram.

«Я пыталась себя лечить изнутри, но мои сердце и душа до сих пор ранены», — заявила Муцениеце.

Она призналась, что не собирается играть на публику в счастливую и сильную женщину. Актриса принимает случившееся с ней и дает себе время прожить печаль. Она не исключила, что может еще долгое время страдать.

Муцениеце отметила, что не понимает голливудских звезд, которые очень быстро после расставания находят себе новых партнеров.

«Я не понимаю, ребята, этого. То ли отсталая в этом смысле, то ли мне бабушка какие-то сказки внушила. Что-то я упустила в этой игре», — резюмировала она.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после девяти лет брака. У них двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

Прилучный сейчас встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. По некоторым данным, их отношения начались, когда Павел еще был в браке.

Однако недавно Прилучному стали приписывать новые отношения. Его сняли вместе с сестрами-близняшками Катей и Волгой Король. Одну из них он обнимал.