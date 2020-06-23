Сердечко растает. Появилось видео Илона Маска с малышом X Æ A-12

В Сети появилось видео, на котором Илон Маск общается со своим новорожденным сыном по имени X Æ A-12. Ролик растрогал пользователей.

Видео выложила мать владельца Space X Мэй Маск в Twitter.

На нем Илон Макс нянчится со своим сыном.

«Тебе знаком мой голос? Это твой папа говорит», — разговаривает Маск с малышом. Ребенок мило агукает ему в ответ.

«Привет малыш. Мой малыш Х», — продолжает новоиспеченный отец.

Пользователи сразу предложили создать новый мем «Это папа говорит».

Другие расплылись в улыбке, отмечая, что видео очень милое.

«Это так трогательно. То, как ребенок смотрит на него! Идеальный выбор слов для ребенка. Они такие спокойные», — написала SonnyGarza9.

Источник фото: Twitter

«Какой замечательный семейный момент, чтобы поделиться со всеми нами», — отметила Jamie Groh.

Источник фото: Twitter

«Мое сердце тает. Слишком мило!», — поделился InElonWeTrust

Источник фото: Twitter

Ранее Илон Маск рассказал, что означает и как произносится имя его сына. Оно читается как Экс Эш Эй-Твелв. Х означает неизвестную переменную а Æ — это эльфийское написание аббревиатуры «любовь», а A-12 — это американский сверхзвуковой самолет.