Сердечко растает. Появилось видео Илона Маска с малышом X Æ A-12
Видео выложила мать владельца Space X Мэй Маск в Twitter.
На нем Илон Макс нянчится со своим сыном.
«Тебе знаком мой голос? Это твой папа говорит», — разговаривает Маск с малышом. Ребенок мило агукает ему в ответ.
«Привет малыш. Мой малыш Х», — продолжает новоиспеченный отец.
Пользователи сразу предложили создать новый мем «Это папа говорит».
Другие расплылись в улыбке, отмечая, что видео очень милое.
«Это так трогательно. То, как ребенок смотрит на него! Идеальный выбор слов для ребенка. Они такие спокойные», — написала SonnyGarza9.
«Какой замечательный семейный момент, чтобы поделиться со всеми нами», — отметила Jamie Groh.
«Мое сердце тает. Слишком мило!», — поделился InElonWeTrust
Ранее Илон Маск рассказал, что означает и как произносится имя его сына. Оно читается как Экс Эш Эй-Твелв. Х означает неизвестную переменную а Æ — это эльфийское написание аббревиатуры «любовь», а A-12 — это американский сверхзвуковой самолет.