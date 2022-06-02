«Сердечко не выдержало». Коллеги назвали причины смерти победительницы «Битвы экстрасенсов»

Коллега умершей победительницы 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Ясевич Татьяна Ларина назвала «360» причины смерти ясновидящей. По ее словам, женщина умерла от осложнений после коронавируса.

«Два раза переболела короной, плохо дышала, решила, что справится сама — то есть организм пошел в dawn. Не лечилась и осложнение на печень». — сообщила Ларина.

В свою очередь другой участник шоу Анатолий Леденев рассказал, что у Ясевич были очень плохие анализы крови.

«Кровь плохая очень была в последнее время, я видел, предупреждал ее. Сердечко не выдержало», — сообщил мужчина.

Леденев также сказал, что утром отправляется в Санкт-Петербург, где жила Ясевич.

«Я потерял очень близкого друга», — признался Леденев.

О смерти победительницы 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Ясевич стало известно вечером 1 июня. Ей было 43 года. По словам ее друга и коллеги Никиты Турчина, женщина скончалась в больнице 31 мая. Прощание с ясновидящей назначено на пятницу, 3 июня.

Елена Ясевич говорила, что получила свой дар экстрасенса в наследство от прабабушки и всю жизнь его развивала. При этом после победы в телешоу она пропала из поля зрения общественности и практически перестала появляться на публике.

У женщины остались две дочери — 16-и и четырех лет.