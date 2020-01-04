Сэр Род Стюарт устроил дебош на детской вечеринке во Флориде

Британский певец, меценат и рыцарь сэр Род Стюарт вместе со своим сыном Шоном устроили безобразную сцену на курорте «Брейкерс» в Палм-Бич во Флориде, США. Они подрались с охранником, который не пускал их на детскую вечеринку.

На заезжую знаменитость пожаловался охранник мероприятия. Он обратился в полицию с заявлением, что Стюарт с сыном Шоном и несколькими детьми пытались проникнуть на частное мероприятие. По словам охранника, он заметил непрошенных гостей и попытался им помешать проникнуть на закрытое мероприятие, но певец с семьей его не слушали, не прекращая попыток пробраться на закрытую территорию.

Закончилось все тем, что сэр Род ударил охранника в грудь. Сын рыцаря Шон толкнул подвернувшегося под руку рабочего. Безобразную сцену запечатлели камеры видеонаблюдения. Записи есть в распоряжении правоохранителей.

Как сообщил сайт издания Mirror, Стюарт уже якобы принес свои извинения охраннику. Тем не менее, дебоширов арестовали и сейчас они дожидаются суда. Свой вердикт американское правосудие огласит, вероятнее всего, в начале февраля.