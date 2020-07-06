Сенчукова рассказала, как они с Рыбиным совершили «преступление против человечества»

В апреле Сенчукова приходила на телепередачу и рассказала, что у семьи на карантин осталась 31 тысяча рублей. Однако за эфир ей заплатили и денег в итоге хватило. Также певица высказала свои переживания о том, что артистам тяжело вернуться к работе из-за пандемии.

«Понятно, что артисты после эпидемии самыми последними вернутся к работе. Мы приносим людям радость, а вот случись что, оказались никому не нужны. В последние годы, не то что в 90-е, у нас очень мало гастролей — не больше четырех дней в месяц», — рассказала исполнительница.

Она работает вместе с мужем, однако отношения в семье всегда ставятся на первый план. Главный секрет счастливого брака, по мнению Сенчуковой — любовь и уважение друг к другу. Как-то им предложили устроить развод ради пиара, но супруги заявили, что им этого не нужно, так как взаимоотношения внутри семьи важнее, чем шоубизнес.

Певица рассказала также и о том, что они с мужем совершили «преступление против человечества».

«Моя знакомая как-то сказала: „Вы совершили преступление против человечества, что подарили жизнь только одному ребенку“. Красивый у нас сын», — поделилась Сенчукова.

Она рассказала, что на следующий день после родов, узнала о болезни матери, после этого не могла думать ни о чем другом. А позже завести еще одного ребенка у пары не получалось.