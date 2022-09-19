Сенатор Климов прокомментировал обращение Пугачевой к Минюсту | 360°

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Сенатор Климов прокомментировал обращение Пугачевой к Минюсту

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Певица Алла Пугачева выступила с обращением к Минюсту, потребовав включить ее в список иностранных агентов вслед за ее мужем, юмористом Максимом Галкиным*. В разговоре с «Политикой сегодня» поступок певицы прокомментировал член Совета ФедерацииАндрей Климов.

По его мнению, Алла Пугачева сделала этот жест для привлечения общественного внимания.

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«Просто хочет напомнить о себе и к политике не имеет никакого отношения», — считает сенатор.

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Сама певица объяснила просьбу включить ее в список иноагентов тем, что она разделяет взгляды своего мужа.

*Максим Галкин — признан в России иностранным агентом.

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