Сенатор Климов прокомментировал обращение Пугачевой к Минюсту | 360°

Знаменитости 19 сентября 2022, 18:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сенатор Климов прокомментировал обращение Пугачевой к Минюсту

Читать 360tv в

Певица Алла Пугачева выступила с обращением к Минюсту, потребовав включить ее в список иностранных агентов вслед за ее мужем, юмористом Максимом Галкиным*. В разговоре с «Политикой сегодня» поступок певицы прокомментировал член Совета ФедерацииАндрей Климов.

По его мнению, Алла Пугачева сделала этот жест для привлечения общественного внимания.

Реклама

«Просто хочет напомнить о себе и к политике не имеет никакого отношения», — считает сенатор.

Реклама

Сама певица объяснила просьбу включить ее в список иноагентов тем, что она разделяет взгляды своего мужа.

*Максим Галкин — признан в России иностранным агентом.

Авторы:

0 0 0 0 0 0