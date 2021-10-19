Съемочная группа подала в суд на звезду «Великолепного века»

Съемочная группа подала в суд на турецкого актера Бурака Озчивита, известного по сериалу «Великолепный век». Артиста обвинили в агрессии по отношению к команде, написало издание Haber Turk.

Озчивит устроил скандал во время съемок сериала «Основание: Осман», в котором он играет главную роль. Сразу четыре сотрудника съемочной группы заявили, что в декабре 2020 года актер был настолько недоволен процессом, что начал всех проклинать и нецензурно обзываться, а потом и вовсе решил покинуть съемочную площадку.

«Мы были так потрясены, когда услышали проклятия, что не произнесли ни слова», — привела «Газета.ru» слова одного из участников коллектива.

Прокуратура Бейкоза уже начала расследование в отношении Озчивита. Телекумира обвиняют в публичном оскорблении более одного человека.

Сам актер заявил, что никого не оскорблял, хотя признал, что обстановка была напряженной.

«Но я никогда не произносил ругательств или оскорблений. Любой, кто меня хорошо знает, понимает, что я не из тех, кто будет произносить эти проклятия», — заявил Озчивит.

Ранее сообщалось о нападении украинского актера Алексея Комисарука с ножом на жителя Ялты.