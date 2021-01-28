Съемки «Тор: Любовь и Гром» начались в Новой Зеландии с благословения Маори

Режиссер Тайка Вайтити объявил о съемках фильма «Тор: Любовь и Гром» в Новой Зеландии. Первый съемочный день начался с церемонии «Добро пожаловать в страну» от Маори.

«Вчера начались съемки „Тор: Любовь и Гром“. Все началось правильно с церемонии «Добро пожаловать в страну» от танцоров гамай из племени Гадигал и Бидиагал и выступления каракии из Те Арангануи. Я призываю всех кинематографистов находить коренные народы и взаимодействовать с ними при съемках ваших фильмов. Это того стоит, и это правильное решение. Маори Ора!», — написал режиссер в Instagram.

Пока неизвестно, будут ли сниматься Маори в фильме или только дали благословение съемочной группе.

О начале съемок в соцсетях объявил и исполнитель главной роли Крис Хэмсворт.

Сюжетные подробности фильма до сих пор неизвестны, однако создатели уже подтвердили, что в фильм вернутся Натали Портман и герои из «Стражей Галактики».

Премьера «Тор: Любовь и гром» запланирована на 6 мая 2022 года.