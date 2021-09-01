Съемки сиквела «Шазама» подошли к концу

Съемки фильма «Шазам! Ярость богов» подошли к концу. Об этом рассказал режиссер картины Дэвид Ф. Сандберг, сообщило РИА ФАН со ссылкой на портал ScreenRant.

Первая картина вышла на экраны в 2019 году. Зрителям и критикам понравилась работа, поэтому компания Warner Bros. приняла решение снять продолжение. В съемках сиквела принял участие весь основной каст первой ленты — Закари Ливай, Марк Стронг и Ашер Энджел.

Съемки сиквела официально стартовали 26 мая 2021 года. Проходили они в Атланте. В итоге Сандберг рассказал о завершении съемок в своем Instagram-аккаунте.

«Это конец! А теперь спать», — подписал режиссер пост.

Предполагалось, что картина появится на экранах 1 апреля 2022 года. Однако из-за пандемии коронавируса создатели были вынуждены перенести премьеру. Фильм выйдет в прокат 2 июня 2023 года.

Ранее финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» появился в Сети. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале франшизы.