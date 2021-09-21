Съемки полнометражного «Чебурашки» стартовали в Сочи: роль крокодила Гены исполнит Сергей Гармаш

Чебурашка и крокодил Гена появятся на больших экранах: в Сочи стартовали съемки полнометражного фильма. Роль крокодила Гены исполнит Сергей Гармаш, написал ТАСС.

Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко, снявший фильм «О чем говорят мужчины».

«Это история о поиске семьи, друзей, но скорее это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный», — рассказал Дьяченко.

Сюжет напоминает оригинальный мультфильм: Чебурашка, живший в апельсиновой роще, случайно приезжает в приморский город в ящике с апельсинами и заводит новых друзей. Чебурашка будет смоделирован при помощи компьютерной графики, а вот Гена, по словам создателей фильма, будет «не совсем крокодилом»: его роль исполнит Сергей Гармаш.

В Сочи съемки пройдут на набережной, в парке «Дендрарий» и в санатории «Орджоникидзе». Кроме того, часть сцен снимут в Кисловодске, Пятигорске и в Москве.

На экраны «Чебурашка» выйдет 1 января 2023 года, написала «Газета.ru».