Съемки пятой части «Гардемаринов» завершились в Крыму

Режиссер фильма «Гардемарины 1787. Война» Светлана Дружинина рассказала, что пятая часть саги завершена. После съемок, проходивших в Крыму, новый фильм ждет монтаж и озвучка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram-аккаунт Дружининой.

Поклонники киносаги поздравили всю команду с завершением съемочного процесса. Они сообщили, что с нетерпением ждут премьеру с любимыми актерами и видами на Крым.

Актер Михаил Мамаев в своем TikTok рассказал, что все прошло замечательно, а также добавил, что мир полон надежд и осуществлений.

Действия пятого фильма разворачиваются в Крыму в 1787 году. По сюжету главные герои вместе с детьми встают на защиту родины под командованием Александра Суворова. В фильме сыграли Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев и Кристина Орбакайте.