01 апреля 2024, 19:35
Съемки нового сезона «Вампиры средней полосы» перенесли на лето
Актер Ткаченко рассказал, что съемки «Вампиров средней полосы» отложили на июль
Работу над новыми сериями проекта «Вампиры средней полосы» приостановили. Съемки планируют продолжить летом, сообщил актер Артем Ткаченко в эфире «Открытой студии».
«Честно сказать, мы еще не начали снимать. Я даже могу сказать, что прочел три серии», — признался артист.
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По его словам, продолжение сериала хотели снимать в апреле, но работу перенесли на июль. Почему сроки пришлось сдвинуть — актер не уточнил.
Ткаченко добавил, что он и его коллеги очень ждут возвращения к работе над сериалом.
«Потому что героев этих мы любим, эта семья уже стала нашей семьей. Юрия Стоянова уже в жизни называют „дедуля“», — отметил он.
Ранее экс-вокалист поп-группы «На-На» Владимир Левкин одобрил идею создания сериала, который расскажет об истории музыкантов. Он уточнил, что кино о коллективе пытались снять уже не раз.
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