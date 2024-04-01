Знаменитости 01 апреля 2024, 19:35 Съемки нового сезона «Вампиры средней полосы» перенесли на лето Актер Ткаченко рассказал, что съемки «Вампиров средней полосы» отложили на июль Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Работу над новыми сериями проекта «Вампиры средней полосы» приостановили. Съемки планируют продолжить летом, сообщил актер Артем Ткаченко в эфире «Открытой студии».

«Честно сказать, мы еще не начали снимать. Я даже могу сказать, что прочел три серии», — признался артист.

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По его словам, продолжение сериала хотели снимать в апреле, но работу перенесли на июль. Почему сроки пришлось сдвинуть — актер не уточнил.

Ткаченко добавил, что он и его коллеги очень ждут возвращения к работе над сериалом.

«Потому что героев этих мы любим, эта семья уже стала нашей семьей. Юрия Стоянова уже в жизни называют „дедуля“», — отметил он.

Ранее экс-вокалист поп-группы «На-На» Владимир Левкин одобрил идею создания сериала, который расскажет об истории музыкантов. Он уточнил, что кино о коллективе пытались снять уже не раз.