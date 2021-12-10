Съемки фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином продолжатся

Съемки фильма «Ржавчина», где случайно погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза, продолжатся. Такое заявление сделал актер Алек Болдуин.

Актер выложил в Instagram открытое письмо членов съемочной группы с призывом продолжить съемки вестерна. Призыв не поддержали несколько человек, но они покинули проект еще до несчастного случая.

Также члены съемочной группы в письме попросили усовершенствовать технику безопасности и обращение с огнестрельным оружием в память о погибшей Галине Хатчинс.

Ранее Алек Болдуин в первом интервью после гибели оператора на съемочной площадке фильма сделал громкое заявление. Он заявил, что не нажимал на курок пистолета на съемках «Ржавчины».

Сцена, по словам актера, неоднократно репетировалась и нажатие на курок просто не требовалось по сценарию. Разумеется, актеру сказали, что пистолет не заряжен — в интервью он еще раз это подтвердил. Болдуин подчеркнул, что даже в этом случае он не стал бы направлять оружие на человека и не спустил бы курок. Поэтому он считает, что пистолет выстрелил просто самопроизвольно.