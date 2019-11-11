Семья Заворотнюк удивилась заявлению Разина о здоровье актрисы

Музыкальный продюсер Андрей Разин рассказал об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Близкие актрисы удивились такому заявлению и признались, что его слова вызвали «легкое недоумение».

Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось Подробнее

«Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные „новости“ вместо пугающих прогнозов и страшных „подробностей“», — сказано в сообщении семьи Заворотнюк в Instagram.

Родственники отметили, что удивление вызвало заявление продюсера о «неком осведомленном источнике», хотя он сам ранее говорил, что вхож в семью актрисы.

«Мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично», — написали близкие Заворотнюк.

Как сообщал ранее Андрей Разин, актриса вроде бы идет на поправку. По его словам, информацию о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк он получил от источника, который с ней общался.

О серьезной болезни Завортнюк стало известно в конце лета 2019 года. Тогда Андрей Разин заявил, что у актрисы четвертая стадия рака головного мозга. Затем в СМИ появилась информация о том, что ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких). Однако точный диагноз Заворотнюк до сих пор остается неизвестным.