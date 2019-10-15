  • Семья Валентины Толкуновой написала заявление в прокуратуру на травести-двойника

    15 октября 2019, 20:01

    Анастасия Карпеева

    Братья певицы Валентины Толкуновой, которая умерла девять лет назад, написали заявление в прокуратуру на травести-двойника артистки. Мужчина по имени Павел Богданов использует образ и репертуар певицы. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    К Сергею и Владимиру Толкуновым попало видео, в котором Павел Богданов пародирует их сестру, певицу Валентину Толкунову. Семья и друзья артистки были шокированы увиденным.

    «У меня нет слов. Одно дело исполнять хиты моей сестры, тем самым принося дань уважения, а совершенно другое — похабно пародировать и кривляться, отпуская пошлые сальные шуточки. Да еще и места выступлений ниже плинтуса», — сказал Владимир.

    После этого Сергей и Владимир написали заявление в прокуратуру на мужчину, который на протяжении многих лет использовал образ Валентины Толкуновой. Братья певицы потребовали, чтобы его привлекли к уголовной ответственности.

    Сам Павел Богданов называет себя официальным двойником артистки. Однако в свободное время он работает скромным преподавателем детской студии вокала в Культурном Центре города Москвы. На концертах с детскими коллективами мужчина ведет себя сдержанно и проявляет артистизм лишь в рамках дозволенного.