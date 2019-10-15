Семья Валентины Толкуновой написала заявление в прокуратуру на травести-двойника

К Сергею и Владимиру Толкуновым попало видео, в котором Павел Богданов пародирует их сестру, певицу Валентину Толкунову. Семья и друзья артистки были шокированы увиденным.

«У меня нет слов. Одно дело исполнять хиты моей сестры, тем самым принося дань уважения, а совершенно другое — похабно пародировать и кривляться, отпуская пошлые сальные шуточки. Да еще и места выступлений ниже плинтуса», — сказал Владимир.

После этого Сергей и Владимир написали заявление в прокуратуру на мужчину, который на протяжении многих лет использовал образ Валентины Толкуновой. Братья певицы потребовали, чтобы его привлекли к уголовной ответственности.

Сам Павел Богданов называет себя официальным двойником артистки. Однако в свободное время он работает скромным преподавателем детской студии вокала в Культурном Центре города Москвы. На концертах с детскими коллективами мужчина ведет себя сдержанно и проявляет артистизм лишь в рамках дозволенного.