Актриса считает, что ее героиня, как и многие женщины, — живая, любящая, тревожная. По ее мнению, новая кинокартина окажется настоящей терапией для женщин, которые проходили или сейчас проходят через развод. Авторы фильма попытались обсудить эту тему с юмором, чтобы показать иную точку зрения на это событие. Они хотели донести мысль, что развод — это «все не так плохо».

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«Давай разведемся» рассказывает об изменениях в отношениях между мужчиной и женщиной.

«Честно говоря, институт семьи сейчас претерпевает большие изменения. Семья как таковая, наверное, человеку уже не нужна — он может существовать один. Это реалии времени: люди живут с кем-то, пока им хорошо, но когда любовь проходит, они уходят — считают, что жить надо как-то по-другому», — уверена Михалкова.

На жизнь без детей она смотрит «безоценочно», так как «это личное дело и выбор каждого». Она считает, что людям больше не нужен другой человек. Теперь его мир находится в телефоне, где общение и страсти. Для нового поколения виртуальная жизнь оказалась такой же реальной, отметила «Свободная пресса».