Семья Бельмондо сделала заявление в связи со смертью актера

Родственники скончавшегося французского актера Жан-Поля Бельмондо выразили скорбь в связи с невосполнимой утратой. Семья кинозвезды заявила, что потеряла свою опору. Об этом со ссылкой на AFP сообщил ТАСС.

«Жан-Поль покинул нас. Он ушел, чтобы воссоединиться со своими товарищами по консерватории», — заявили родственники актера.

Семья артиста призналась, что потеряла свою опору.

«Его искренняя улыбка никуда не исчезнет», — добавили родные Бельмондо.

Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник, 6 сентября. Французский актер прожил 88 лет. Причина смерти не уточнялась. С начала 2000-х артист переживал последствия перенесенного инсульта. За свою 50-летнюю карьеру Бельмондо успел сняться более чем в 80 фильмах и попробовать себя в разных жанрах. Ранее «360» рассказал, какими ролями в кино он особенно запомнился зрителям во всем мире.

Издание Parisien сообщило со ссылкой на Елисейский дворец, что прощание с Бельмондо состоится 9 сентября. По данным СМИ, траурная церемония пройдет в парижском Доме инвалидов.