Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила подписчиков за поддержку

Близкие Анастасии Заворотнюк от лица актрисы поблагодарили россиян за поддержку. Они поздравили неравнодушных подписчиков с Новым годом и пожелали счастья, здоровья и благополучия.

«Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — говорится в сообщении, которое близкие Заворотнюк разместили в ее Instagram-аккаунте.

Автор поста пожелал всего самого лучшего не только подписчикам Заворотнюк, но и их близким. Пост сопроводили архивной фотографией с актрисой, ее мужем Петром Чернышевым и их дочерью.

В середине сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк госпитализировали с отеком мозга, который появился на фоне тяжелой болезни. Представители актрисы неоднократно просили журналистов не спекулировать на состоянии Заворотнюк. Семья актрисы подтвердила, что она проходит лечение.