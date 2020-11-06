Семья актера Лыкова сдала множество тестов на COVID-19

Попасть на съемочные площадки разрешается только при получении отрицательного результата. Помимо этого необходимо надеть маску, вымыть руки, взять с собой антисептик.

«Делаем все, что в наших силах. И считаем, что это правильно, должна быть ответственность перед другими людьми, перед близкими», — отметила Алла Лыкова.

По ее словам, супруг придерживается того же мнения. Заболевшие среди родственников у них есть, но семья актера сейчас с ними не контактирует. Лыковы даже с тренером занимаются в онлайн-режиме.

Алла Лыкова поделилась одним из способов не заболеть — регулярные прогулки на свежем воздухе, занятие спортом. Супруги выходят прогуляться каждый день, вечером после работы. А еще актер временно не выступает в театре, он сфокусировался только на кино. Например, недавно снялся в телесериале «Гранд».

Ранее супруга Леонида Ярмольника Оксана переболела COVID-19, она готовится к выписке из больницы.