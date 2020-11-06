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    06 ноября 2020, 11:11

    Семья актера Лыкова сдала множество тестов на COVID-19

    Алена Макаренко

    Актер Александр Лыков и его жена Алла постоянно сдают тесты на коронавирус, иначе их не пустят на съемочную площадку. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Попасть на съемочные площадки разрешается только при получении отрицательного результата. Помимо этого необходимо надеть маску, вымыть руки, взять с собой антисептик.

    «Делаем все, что в наших силах. И считаем, что это правильно, должна быть ответственность перед другими людьми, перед близкими», — отметила Алла Лыкова.

    По ее словам, супруг придерживается того же мнения. Заболевшие среди родственников у них есть, но семья актера сейчас с ними не контактирует. Лыковы даже с тренером занимаются в онлайн-режиме.

    Алла Лыкова поделилась одним из способов не заболеть — регулярные прогулки на свежем воздухе, занятие спортом. Супруги выходят прогуляться каждый день, вечером после работы. А еще актер временно не выступает в театре, он сфокусировался только на кино. Например, недавно снялся в телесериале «Гранд».

    Ранее супруга Леонида Ярмольника Оксана переболела COVID-19, она готовится к выписке из больницы.