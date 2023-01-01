Знаменитости 01 января 2023, 00:59 Семья актера Камбербэтча оказалась под угрозой репараций за рабовладение The Daily Telegraph: Барбадос может затребовать репарации у Камбербэтча за рабовладение Публичное достояние

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Власти Барбадоса могут предъявить требования репараций нескольким английским семьям, включая близких актера Бенедикта Камбербэтча. Об этом сообщили журналисты издания The Daily Telegraph со ссылкой на местного чиновника.

По их данным, основой для репараций является владение в прошлом рабами на островном государстве.

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Источник издания сообщил, что прадед Камбербэтча в седьмом поколении купил в 1728 году на севере острова плантацию «Клеленд». К территории были прикреплены 250 рабов. Предки актера были владельцами территории и людей вплоть до отмены Великобританией рабства.

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Также собеседник The Daily Telegraph рассказал, что этот капитал немного обогатил семью Камбербэтча. Его предки получили за плантацию несколько тысяч фунтов стерлингов. По современному курсу эта сумма оценивается в 1,2 миллиона долларов.