Семенович заявила, что позитивное мышление помогает сохранить красоту

Певица Анна Семенович считает, что в хорошо выглядит для своего возраста, и в этом ей помогают позитивное мышление и независимость от мнения окружающих. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на соцсети.

По данным ИА Nation News, исполнительница уточнила, что для нее самое важное — это нравиться самой себе.

«Красота и молодость — внутри человека. Что излучаем, то и получаем. Излучайте красоту», — написала Семенович.

Ранее Семенович в 41 год решилась на процедуру по заморозке собственных яйцеклеток. Она пояснила, что сделала это для подстраховки, так как многие женщины после 30 лет не могут забеременеть естественным путем.