Семенович заявила, что не станет встречаться с мужчинами с доходом ниже 100 тысяч рублей

Певица Анна Семенович рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы она стала с ним жить. Она заявила, что не смогла бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает в разы меньше нее.

О минимальном заработке для своего мужчины Семенович рассказала во время интервью на YouTube-канале Super. Она заявила, что не смогла бы жить с человеком, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.

Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше Анна Семенович.

Она подчеркнула, что привыкла к определенному уровню жизни. Несмотря на это, она готова его «спустить», но не до низа. Артистка уверена, что в нормальных отношениях партнеры должны зарабатывать одинаково, а в идеальных — мужчина получать больше женщины.

Кроме того, артистка рассказала, что у нее есть любимый мужчина. Она подчеркнула, что хочет создать с ним семью, но не готова раскрывать его личность. По словам артистки, у публичных людей с этим «все сложно». Единственное, что она назвала — это его возраст. Избраннику Семенович 33 года.

Она рассказала, что их роман из мимолетного перерос в серьезный, и, возможно, дело идет к свадьбе. Она заикнулась и о беременности — артистка не уверена, вернется ли на сцену после рождения ребенка.