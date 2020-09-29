29 сентября 2020, 14:32
Семенович заболела: она подозревала коронавирус
Анна Семенович, бывшая солистка группы «Блестящие», рассказала подписчикам в Instagram, что подозревала у себя коронавирус. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Причиной стало резкое ухудшение самочувствия, боль в горле, насморк и главный симптом COVID-19 — потеря вкуса. Но все обошлось.
«Я перестала чувствовать вкус еды… Но сегодня я сдала тест. Тест отрицательный. Слава Богу, это не ковид», — написала певица.
29 сентября Семенович сообщила, что температуры у нее нет, остальные симптомы болезни также пропали.