Семенович заболела: она подозревала коронавирус

Причиной стало резкое ухудшение самочувствия, боль в горле, насморк и главный симптом COVID-19 — потеря вкуса. Но все обошлось.

«Я перестала чувствовать вкус еды… Но сегодня я сдала тест. Тест отрицательный. Слава Богу, это не ковид», — написала певица.

29 сентября Семенович сообщила, что температуры у нее нет, остальные симптомы болезни также пропали.