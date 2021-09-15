Семенович рассказала о заморозке яйцеклеток

Певица Анна Семенович рассказала своим подписчикам о том, что решилась на заморозку яйцеклеток. Видео-дневник артистка разместила в личном аккаунте в Instagram. Об этом написал сайт «Дни.ру».

Ранее певица не раз признавалась, что устала от вопросов на тему детей. Она отвечала, что не против завести ребенка, однако для этого надо найти подходящего мужа. Позже Семенович сообщила, что планирует заморозить яйцеклетки. И вот наконец-то она решилась на это.

В день прохождения процедуры российская звезда сняла видео-дневник и подписала его словами: «Я сделала это!». Семенович также призналась, что делиться личными моментами из жизни не всегда просто, но таким образом можно поддержать других женщин, мечтающих стать мамами.