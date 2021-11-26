Семенович рассказала о карьере в фигурном катании

Певица Анна Семенович рассказала, как начала свою карьеру в фигурном катании. Об этом сообщило ИА Nation News.

Семенович уточнила, что была полной в детстве. Из-за этого ее сначала не хотели брать в секцию. Фигурным катанием она начала заниматься по рекомендациям врачей.

В результате она стала единственной из группы, кто добил успеха в спорте.

«Когда я заканчивала спорт, мой первый тренер, Зеликова Евгения Николаевна, звонила мне и практически плакала, говорила: «Аня, Господи, я никогда не могла подумать, что ты станешь чемпионкой и у тебя будет такая успешная карьера», — поделилась Семенович.