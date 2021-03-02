02 марта 2021, 12:44
Семенович рассказала, какие подарки получила на свой день рождения
Певица Анна Семенович рассказала, какие подарки получила на свой день рождения. В понедельник, 1 марта, знаменитости исполнился 41 год, сообщило РИА ФАН.
Она уточнила, что в праздничный день выступала на концерте. После этого певица отметила дату в кругу близких друзей и семьи.
«Мне уже подарили много подарков. Мои самые любимые цветы — тюльпаны. А мои друзья подарили мне сумку Gucci», — заявила Семенович.
Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост, в котором пожелала себе радоваться и удивляться. Также она поздравила с праздником всех, кто родился с ней в один день.