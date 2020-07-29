Семенович рассказала, что ее партнер перенес коронавирус

По данным сайта «Утра.ру», избранник Семенович переболел вирусом в легкой форме, как и многие другие ее знакомые.

«Вокруг меня очень много людей переболело, в том числе и мой молодой человек», — рассказала артистка.

Также она добавила, что не хочет рассказывать о своих отношениях и называть, с кем встречается.

«Пока я не планирую афишировать личную жизнь. Хочу, чтобы она проходила вне камер и интервью», — пояснила Семенович.

Ранее артисты эротического танца рассказали о сложностях с работой из-за самоизоляции. Танцовщица Женя Покахонтас рассказала, что за время самоизоляции появление заказов началось только с середины мая и лишь на частных мероприятиях. Она добавила, что даже в этот период было большое количество отказов.

Александр, выступающий под псевдонимом «Гладиатор», рассказал, что первыми заказчиками после перерыва стали его постоянные клиенты. Он также пожаловался на падение спроса, связав его с ухудшением материального положения людей.