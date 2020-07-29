facebook_pixel
    29 июля 2020, 16:54

    Семенович рассказала, что ее партнер перенес коронавирус

    Дарья Морозова

    Певица Анна Семенович рассказала, что ее молодой человек перенес коронавирус. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro.

    По данным сайта «Утра.ру», избранник Семенович переболел вирусом в легкой форме, как и многие другие ее знакомые.

    «Вокруг меня очень много людей переболело, в том числе и мой молодой человек», — рассказала артистка.

    Также она добавила, что не хочет рассказывать о своих отношениях и называть, с кем встречается.

    «Пока я не планирую афишировать личную жизнь. Хочу, чтобы она проходила вне камер и интервью», — пояснила Семенович.

    Ранее артисты эротического танца рассказали о сложностях с работой из-за самоизоляции. Танцовщица Женя Покахонтас рассказала, что за время самоизоляции появление заказов началось только с середины мая и лишь на частных мероприятиях. Она добавила, что даже в этот период было большое количество отказов.

    Александр, выступающий под псевдонимом «Гладиатор», рассказал, что первыми заказчиками после перерыва стали его постоянные клиенты. Он также пожаловался на падение спроса, связав его с ухудшением материального положения людей.

    Новости SMI.FM