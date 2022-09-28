Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины | 360°

Знаменитости 28 сентября 2022, 15:46 Поделиться Telegram

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Viber Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины Украина признала певицу Анну Семенович угрозой нацбезопасности РИА Новости

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Российская певица Анна Семенович вошла в черный список Украины как лицо, угрожающее национальной безопасности государства. Об этом говорится в сообщении украинского министерства культуры и информационной политики.

Представление на внесение Семенович в перечень издала Служба безопасности Украины, ограничительные меры начали действовать с 26 сентября.

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Некоторые украинские СМИ сообщили, что певице запретили въезд на украинскую территорию из-за поддержки специальной операции, а также визитов к лечащимся в больницах российским военным.

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Минкультуры Украины регулярно обновляет перечень лиц, которые якобы угрожают безопасности страны. В частности в июле 2021 года въезд запретили исполнителю Филиппу Киркорову.

В мае Семенович сообщила о процветании отечественного шоу-бизнеса на фоне внешнего давления на Россию и санкционной политики. Она уточнила, что у российских знаменитостей есть много площадок, на которых они могут показать свои способности и таланты.

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