Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 16:14

Более 80 домов отремонтируют в Люберцах до конца года

Технологии

28 сентября 2022, 16:12

Новую версию робота «Маркер» передадут в войска для участия в спецоперации

Реклама

Власть

28 сентября 2022, 16:05

МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Общество

28 сентября 2022, 15:59

Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов

Эксклюзив

28 сентября 2022, 15:55

Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Мир

28 сентября 2022, 15:50

МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Мир

28 сентября 2022, 15:39

Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру

Подмосковье

28 сентября 2022, 15:36

Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Украина признала певицу Анну Семенович угрозой нацбезопасности

Читать 360tv в

Российская певица Анна Семенович вошла в черный список Украины как лицо, угрожающее национальной безопасности государства. Об этом говорится в сообщении украинского министерства культуры и информационной политики.

Представление на внесение Семенович в перечень издала Служба безопасности Украины, ограничительные меры начали действовать с 26 сентября.

Реклама

Некоторые украинские СМИ сообщили, что певице запретили въезд на украинскую территорию из-за поддержки специальной операции, а также визитов к лечащимся в больницах российским военным.

Реклама

Минкультуры Украины регулярно обновляет перечень лиц, которые якобы угрожают безопасности страны. В частности в июле 2021 года въезд запретили исполнителю Филиппу Киркорову.

В мае Семенович сообщила о процветании отечественного шоу-бизнеса на фоне внешнего давления на Россию и санкционной политики. Она уточнила, что у российских знаменитостей есть много площадок, на которых они могут показать свои способности и таланты.

Россия

Украина

0

1

0

0

0

0

Реклама

Реклама