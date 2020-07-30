Семенович посоветовала соглашаться на операции по уменьшению груди

Врачи поставили Семенович диагноз «гигантомастия».

«Мне приходит огромное количество сообщений от женщин с такой же проблемой. Я узнала, что женщин, у которых избыточно большая грудь, очень много. И некоторые стесняются своей груди, не знают, что делать. Мой пример, как мне кажется, показал им, что можно не стесняться, не бояться», — рассказала актриса.

Певица считает, что уменьшать грудь необходимо, если на то есть показания. Она посоветовала женщинам не бояться хирургического вмешательства и соглашаться на него.

Несколькими днями ранее Семенович опубликовала в Instаgrаm детскую фотографию.

«Тогда еще не было груди, даже не верится», — прокомментировала она снимок.

Однако многие подписчики посчитали, что у такой худенькой девочки не могла с возрастом вырасти грудь такого размера. Поэтому они обвинили певицу в том, что она сделала себе пластическую операцию. В ответ Семенович рассказала, как росла ее грудь. Также она заявила, что большая грудь — это «семейная особенность», написало РИА ФАН.