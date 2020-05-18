Семенович получила травму на собственной вечеринке

Певица решила повторно отметить свой день рождения с подругами. Семенович заказала еду из ресторана. После застолья девушки решили устроить танцы.

Видимо, домашняя вечеринка прошла настолько весело, что исполнительница подвернула ногу во время танцев. На снимке, опубликованном в социальной сети, видно, что щиколотка в районе косточки сильно распухла.

«Кто-то подвернул ногу и теперь хромает», — написала Семенович.