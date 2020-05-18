18 мая 2020, 12:10
Семенович получила травму на собственной вечеринке
Анна Семенович, популярная певица, получила травму во время своего праздника. Она подвернула ногу. Снимком исполнительница поделилась в Instagram. Об этом сообщило РИА ФАН.
Певица решила повторно отметить свой день рождения с подругами. Семенович заказала еду из ресторана. После застолья девушки решили устроить танцы.
Видимо, домашняя вечеринка прошла настолько весело, что исполнительница подвернула ногу во время танцев. На снимке, опубликованном в социальной сети, видно, что щиколотка в районе косточки сильно распухла.
«Кто-то подвернул ногу и теперь хромает», — написала Семенович.