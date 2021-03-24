Российская певица Анна Семенович поделилась планами о покупке квартиры в Стамбуле, сообщило РИА ФАН со ссылкой на пиар-директор артистки.

Недавно знаменитость побывала в турецком городе. Семенович влюбилась в это место и решила приобрести здесь недвижимость.

«Я влюбилась в Стамбул, одновременно древний, исторический, но в то же время очень современный и модный город с красивыми людьми. Гуляя по улицам, я вдруг поняла, что это мое место, и я бы хотела иметь здесь уютную, небольшую квартиру-студию с красивым видом на Босфор», — рассказала певица.

Она отметила, что в настоящий момент рассматривает разные варианты в современной части города. Анна оценила, что в Стамбуле не так жарко, как в курортной зоне Турции. Звезда добавила, ее родителям будет комфортно приезжать к ней.