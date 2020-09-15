facebook_pixel
    15 сентября 2020, 13:18

    Семенович ответила на слухи о романе с Губерниевым

    Полина Петрова

    Российская певица Анна Семенович в своем Instаgrаm-аккаунте прокомментировала слухи о романе со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Она заявила, что их с ведущим связывают исключительно дружеские отношения.
    Семенович ответила на слухи о романе с Губерниевым

    Предположения, что у артистки новый роман, появились после появления очередной публикации на ее личной странице в социальной сети. На фото певица стоит вместе с Губерниевым. До этого похожие снимки уже появлялись в интернете. Поклонники якобы видели комментатора и бывшую солистку группы «Блестящие», гуляющими по «Славянскому базару» в Витебске, информирует сайт NEWS.ru.

    «Народные папарацци не дремлют! Мы с Димой, может быть, и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни», — ответила на слухи Семенович.

    Знаменитость пояснила, что у нее уже есть вторая половина. Она рассказала, что пригласила комментатора поучаствовать в съемках ее нового клипа. В нем певица и Губерниев играют роль супружеской пары.

    Новости SMI.FM