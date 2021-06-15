Семенович объяснила свой уход из «Блестящих»

Певица и актриса Анна Семенович рассказала, почему она в свое время покинула группу «Блестящие», которая дала ей мощный старт в отечественном шоу-бизнесе. Артистку процитировал сайт kp.ru.

Семенович призналась, что зарабатывала в группе «смешные деньги». Однако в финансовом плане у нее было все стабильно, поскольку в то время у нее были длительные отношения с обеспеченным мужчиной.

«Мы получали по 50 долларов за концерт, хотя за наше участие в корпоративе заказчики платили по 20-30 тысяч долларов. Все остальное забирали продюсеры, это был их успешный бизнес», — поделилась певица.

Она заметила, что другие популярные группы того времени, такие как «ВИА Гра», «Hi-Fi» и «Фабрика» зарабатывали приличные деньги. По словам Семенович, именно эта несправедливость и стала толчком к ее сольной карьере.

«Ведь есть рынок, есть цена. <…> Поэтому в какой-то момент я пришла на собрание к продюсерам и сказала: „А не хотите ли вы поднять нам зарплаты, чтобы не платить по три копейки?“. Не захотели. Тогда я решила, что придется уйти», — объяснила артистка.