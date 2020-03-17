Семенович назвала критерии своего идеального мужчины

По информации «Царьграда», о своих запросах Семенович рассказала в интервью на YouТube-канале «Ковальский». Знаменитость уточнила, что из-за очень высоких требований к будущему партнеру она не может найти достойного супруга для себя.

«У меня есть определенные требования к мужчине. Мне очень важно, чтобы человек меня понимал и не пытался подламывать под себя. Многим сложно общаться с сильными женщинами, а я мегасильная. Каждый мой мужчина хотел, чтобы я заканчивала с карьерой. И только недавно я захотела семью, детей. Нищеброд мне не нужен. Считаю, что мужчина должен уметь зарабатывать деньги», — пояснила звезда.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали Анну Семенович за неудачную фотографию. В СМИ появилась информация о том, что певица запустила свой внешний вид. Однако знаменитость все оскорбления отвергла и назвала себя «здоровой и красивой женщиной».