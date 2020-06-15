Семенович: к Фриске всегда можно было обратиться за советом

В пятую годовщину смерти Фриске ее коллега по группе «Блестящие» Анна Семенович поделилась с изданием, какой она запомнила исполнительницу.

«Жанна была потрясающим человеком, очень светлым, добрым и мудрым. Она всегда давала нам советы по всем вопросам. Можно было к ней обратиться и услышать мнение очень доброго, искреннего и умного человека», — поделилась Семенович.

Она отметила, что певица ушла очень рано — в самом расцвете своих сил. Анна подчеркнула, что все по ней очень скучают.

Делиться самым запоминающимся советом, который дала Жанна, Семенович не стала, так как он личный и ей не хотелось бы его афишировать.