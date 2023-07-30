Знаменитости 30 июля 2023, 14:35 Семен Слепаков испытал те же неудачи, что Лайма Вайкуле — СМИ «Царьград»: юмориста Семена Слепакова настигли неудачи певицы Лаймы Вайкуле РИА «Новости»

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Юморист и бард Семен Слепаков*, покинувший Россию, повторил неудачи певицы Лаймы Вайкуле, сообщил «Царьград». Авторы статьи рассказали, что концерты шоумена начали покидать люди, о чем свидетельствуют ролики в Сети.

Писатель Михаил Шахназаров рассказал о своем товарище, которого жена привела на концерт Слепакова*. По словам публициста, его друг не смог слушать происходящее, поэтому спал.

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Издание напомнило, что юморист собирался поддержать Лайму Вайкуле на ее фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2023. По мнению журналистов, там у зрителей будет возможность встать со своих мест и покинуть зал, показав отношение и к барду, и к певице.

Мероприятие Вайкуле с треском провалилось, сообщило издание «Новости восточной ленты». Фестиваль в Юрмале не привлек внимания ни местных, ни гостей республики, на что певица отреагировала весьма нервно — закурив в общественном месте.

В апреле Семена Слепакова* включили в реестр иноагентов. Он попытался обжаловать это решение, но суд в Москве отказал исполнителю в удовлетворении исковых требований.

* Минюст России признал Семена Слепакова физическим лицом, выполняющим функции иноагента.