Семейное гнездышко Бузовой и Тарасова выставили на продажу. И так оно выглядит изнутри

Дом, в котором проживали Ольга Бузова и ее бывший муж Дмитрий Тарасов, выставлен на продажу. Попасть в особняк, который продается за 250 миллионов рублей, простым людям практически невозможно. Но «360» удалось выяснить, за что хозяева требуют такие баснословные деньги.

Трехэтажный дом располагается в семи километрах от Калужского шоссе, всего двух минутах от метро Прокшино. В объявлении о продаже особняк гордо называют «ультрасовременным», на что указывает и его цена — 250 миллионов рублей.

«Построили [особняк] лет 5 назад. Привели в порядок, сняли плитку, переутеплили. Отделали как нравится. Он был в другом состоянии», — рассказала представитель футболиста.

За 250 миллионов рублей футболист и его новая жена продают чуть ли не голые стены — вся мебель собрана и ждет переезда. В качестве прислуги в особняке работает супружеская пара. Мужчина делает все по хозяйству, а его жена выполняет обязанности горничной.

Источник фото: телеканал «360»

Спортзал у Тарасова, вроде как есть, но без тренажеров — возможно, их уже перевезли на новое место жительства семьи. Зато имеется личный кабинет футболиста — с компьютером и иконами. Другая комната знакома многим «Бузоманам». Отсюда певица выходила в прямые эфиры, здесь же они с Тарасовым просто смотрели телевизор.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Но стоит ли этот дом 250 миллионов рублей? Такая же сумма, к примеру, пошла на ликвидацию паводков во всем Хабаровском крае. Кроме того, особняк имеет множество недостатков. Так, придомовая территория до сих пор не доделана: где-то под ногами лежит брусчатка, местами — бетонные плиты, или же вовсе земля и песок. Виды также не могут похвастаться красотой: окна выходят либо на проезжую часть, либо на заборы соседей.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

По телефону риелтор Тарасова сходу скидывает 30 миллионов рублей. Но и это, считают эксперты, не самое выгодное предложение. Даже при такой громкой вывеске

«Тарасов — известный футболист, но это — не мировой певец. Можно начать с этого. В данном случае люди будут оценивать недвижимость, а не его и что он был прежним владельцем. Они будут смотреть на дом, смотреть на документы, на землю, на ландшафтный дизайн, и исходя из этого будут делать предложение по цене», — поделился своей оценкой риелтор Олег Бендриков.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Но продать этот дом поможет фамилия его бывшей хозяйки — Ольги Бузовой. И Тарасову такая помощь действительно необходима: летом футболист покинул «Локомотив» и до сих пор не может найти работу.

У самой же Бузовой жизнь продолжает пестрить инфоповодами. И один из них — якобы тайные отношения с другим футболистом — Федором Смоловым. Дом там пока покупать никто не затеял, но если это случится — нам уже будет с чем сравнивать.