«Семейная борьба». Адвокат Ефремова рассказал, как близкие Захарова пытаются заработать на аварии
Адвокат Эльман Пашаев в разговоре с изданием StarHit подтвердил, что слышал, что гражданская жена хочет стать потерпевшей.
«Я слышал, что и она хочет стать потерпевшей, и другие родственники, и соседи, и все кому не лень. Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить», — отметил Пашаев.
По словам адвоката, семья Захарова нуждается в деньгах, и они хотели «по-человечески» помочь. Кроме того, и самому Ефремову от этой помощи морально было бы проще.
Пашаев рассказал, что у него с Ефремовым будет жесткий разговор. Они не будут бегать за родственниками и выплатят столько, сколько решит суд.
Соседи погибшего говорили мне, что сам Захаров был очень порядочным, добросовестным человеком. И брат его, Валерий Владимирович, хороший парень, я с ним лично разговаривалЭльман Пашаев.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Актер вылетел на встречку и въехал в фургон Сергея Захарова. От полученных травм мужчина погиб в больнице.
Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 9 августа.