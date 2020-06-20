«Семейная борьба». Адвокат Ефремова рассказал, как близкие Захарова пытаются заработать на аварии

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что близкие Сергея Захарова пытаются заработать на трагедии. Уже больше недели он «бегает» за родственниками погибшего, чтобы оказать им материальную помощь, и больше не собирается этого делать.

Адвокат Эльман Пашаев в разговоре с изданием StarHit подтвердил, что слышал, что гражданская жена хочет стать потерпевшей.

«Я слышал, что и она хочет стать потерпевшей, и другие родственники, и соседи, и все кому не лень. Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить», — отметил Пашаев.

По словам адвоката, семья Захарова нуждается в деньгах, и они хотели «по-человечески» помочь. Кроме того, и самому Ефремову от этой помощи морально было бы проще.

Пашаев рассказал, что у него с Ефремовым будет жесткий разговор. Они не будут бегать за родственниками и выплатят столько, сколько решит суд.

Соседи погибшего говорили мне, что сам Захаров был очень порядочным, добросовестным человеком. И брат его, Валерий Владимирович, хороший парень, я с ним лично разговаривал Эльман Пашаев.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Актер вылетел на встречку и въехал в фургон Сергея Захарова. От полученных травм мужчина погиб в больнице.

Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 9 августа.