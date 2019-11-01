Семье Заворотнюк отдадут деньги от шоу Навки

«Творческий коллектив компании Navka Show выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу „Руслан и Людмила“ и „Аленький цветочек“ Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

В заявлении также сказано, что сейчас для фигуриста и актрисы главное — победа над болезнью. В компании не сомневаются, что «прекрасная няня» обязательно победит недуг.

Кроме того, деньги поступят в фонды, которые помогают женщинам с онкологическими заболеваниями.

«Так почему бы самим не сотворить чудо? За долгие годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы всегда поддерживаем друг друга, в любых ситуациях», — добавили в компании.

По словам представителей Navka Show, за внешней хрупкостью и красотой актрисы скрывается сильная и волевая личность. Сотрудники верят, что их инициатива поможет в борьбе с тяжелым недугом.

Мюзикл на льду «Аленький цветочек» по мотивам одноименного произведения Сергея Аксакова покажут во дворце спорта «Мегаспорт» с 6 по 10 ноября. Роль младшей дочки купца Настеньки исполняет Татьяна Навка. А образ Чудовища примерил Петр Чернышев.

Новости об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк появились в СМИ в августе. Актриса перестала участвовать в театральных спектаклях. Ее продюсер Андрей Разин рассказал, что врачи диагностировали рак четвертой степени. Однако родственники актрисы никак не реагировали на слухи. Только недавно они подтвердили, что артистка проходит лечение, но точный диагноз так и не упомянули.