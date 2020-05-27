Селин расстроился, что его не позвали на концерт в честь 317-летия Петербурга

«Иногда бывает просто обидно что ли, ну, ничего страшного, я не переживаю», — признался актер. Также Селин выразил недоумение по поводу даты, на которую запланирован праздничный концерт.

«Почему-то праздничный концерт 30 мая, для меня это странно», — рассказал он и добавил, что непонятно, «как город будет отмечать в таких условиях».