27 мая 2020, 16:22
Селин расстроился, что его не позвали на концерт в честь 317-летия Петербурга
Российский актер Сергей Селин рассказал, что его не позвали на праздничные мероприятия в честь Дня города, которые пройдут в Санкт-Петербурге 30 мая. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Иногда бывает просто обидно что ли, ну, ничего страшного, я не переживаю», — признался актер. Также Селин выразил недоумение по поводу даты, на которую запланирован праздничный концерт.
«Почему-то праздничный концерт 30 мая, для меня это странно», — рассказал он и добавил, что непонятно, «как город будет отмечать в таких условиях».