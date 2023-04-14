Знаменитости 14 апреля 2023, 16:21 Селин Дион выпустила первую песню после сообщения о синдроме мышечной скованности

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Известная исполнительница Селин Дион выпустила первую композицию после того, как стало известно, что она страдает синдромом мышечной скованности. Об этом сообщил RT.

Новая песня канадской певицы Love Again станет одним из саундтреков к фильму «Полюбить снова». Премьера картины запланирована на 14 мая.

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Как добавил «Политэксперт», о заболевании звезды стало известно в 2022 году. Тогда Селин Дион честно рассказала о проблеме, с которой столкнулась, и была вынуждена отменить тур.

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