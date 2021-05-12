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    12 мая 2021, 16:57

    Селин Дион показала редкое семейное фото

    Дарья Морозова

    Певица Селин Дион выложила в Instagram архивное семейное фото. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Она показала фото со своими детьми Рене-Чарльзом и близнецами Нельсоном и Эдди по случаю Дня матери, который на Западе отмечается 9 мая. Обычно певица не демонстрирует свою семью в соцсетях.

    «Еще неизвестно, кому сегодня больше повезло: мне или моим детям? Ведь быть мамой — это привилегия! Поздравляю с Днем матери. Наслаждайтесь каждым моментом. Неужели что-то может быть лучше?» — написала она под фото.