Селин Дион показала редкое семейное фото

Певица Селин Дион выложила в Instagram архивное семейное фото. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она показала фото со своими детьми Рене-Чарльзом и близнецами Нельсоном и Эдди по случаю Дня матери, который на Западе отмечается 9 мая. Обычно певица не демонстрирует свою семью в соцсетях.

«Еще неизвестно, кому сегодня больше повезло: мне или моим детям? Ведь быть мамой — это привилегия! Поздравляю с Днем матери. Наслаждайтесь каждым моментом. Неужели что-то может быть лучше?» — написала она под фото.