Знаменитости 08 декабря 2022, 19:05 Селин Дион отменила тур по Европе из-за серьезной неврологической болезни Селин Дион не поедет в гастрольный тур по Европе из-за неврологической болезни

Канадская певица Селин Дион решила отменить свой тур по Европе из-за серьезной неврологической болезни. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.

Исполнительница саундтрека к фильму «Титаник» My Heart Will Go On рассказала, что ей диагностировали редкое заболевание — синдром мышечной скованности. Недугом страдает один человек на миллион.

«К сожалению, вызванные этим недугом спазмы оказывают влияние на всю мою жизнь. Иногда мне трудно ходить и я не могу использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я пела раньше», — призналась Дион.

Певица пояснила, что состояние здоровья не позволит ей полноценно провести запланированный тур по Европе, который должен начаться в феврале 2023 года. Вместе с врачами и близкими артистка решила бороться с болезнью, чтобы вернуться на сцену и снова заняться «делом ее жизни».

