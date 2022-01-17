Селин Дион отменила почти 20 концертов из-за проблем со здоровьем

Певица Селин Дион объявило об отмене порядка 20 концертов в Северной Америке. Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем канадской исполнительницы.

«Я действительно надеялась, что к этому времени мне уже станет лучше, но я полагаю, что мне просто нужно быть более терпеливой и следовать режиму, который прописывают мои врачи», — написала Дион в Twitter.

Она подчеркнула, что подготовка к выступлениям требует большого количества сил и усилий. В связи с этим певица решила отменить концерты, запланированные на ближайшие два месяца. На официальном сайте Дион уточнила, что речь идет о выступлениях с 9 марта по 22 апреля 2022 года в Северной Америке.

«Я не могу дождаться, когда снова вернусь на сцену. Я была очень тронута всеми словами ободрения, которые мне присылали в социальных сетях. Я чувствую вашу любовь и поддержку, и это значит для меня целый мир», — подчеркнула певица.

Исполнительница уже отменяла концерты в ноябре 2021 года. Как уточняли журналисты, Селин Дион испытывает постоянные мышечные спазмы. Врачи запретили певице участвовать в репетициях и выступать.