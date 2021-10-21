Селин Дион объявила об отмене ближайших концертов

Певица Селин Дион сообщила поклонникам об отмене своих концертов до февраля 2022 года. Причиной послужили некоторое проблемы со здоровьем. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Twitter артистки.

Выступления певицы должны были пройти с ноября 2021 года по февраль 2022-го. Концерты были подготовлены вместе с творческой командой. Группа работала над новым шоу на протяжении восьми месяцев. Певица сожалеет, что ее поклонники не смогут увидеть их труды в ближайшее время, сообщило РИА ФАН.

«Теперь мне нужно сосредоточиться на том, чтобы поправиться… Я хочу пережить это как можно скорее», — написала певица.

Вероятной причиной отмены выступлений стали сильные мышечные спазмы певицы. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован самой Дион. Все деньги за билеты, которые приобрели поклонники на ближайшие концерты, будут возвращены.